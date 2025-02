Arrestation du "roi de la belle" Antonio Ferrara: son groupe possédait des armes de guerre en vue d'une attaque en Allemagne

Les braqueurs présumés - parmi lesquels le multirécidiviste Antonio Ferrara - interpellés jeudi à Eupen par les autorités belges possédaient de lourdes armes de guerre, des grenades ou encore une quinzaine de détonateurs, a indiqué vendredi midi le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil.

"Grâce à l'efficacité de la police et de la justice, 12 personnes ont pu être interpellées. Six armes de guerre (trois fusils d'assaut M4, deux kalachnikovs et un HK MP7, NDLR) ont également été retrouvées dans la planque située à Eupen", a précisé Julien Moinil. Six armes de poing, quatre grenades détonantes, une quinzaine de détonateurs, plusieurs gilets pare-balles, de nombreux jerricans d'essence, ainsi que des montres de luxe valant plusieurs centaines de milliers d'euros ont aussi été saisies.

Les enquêteurs franco-belges avaient identifié un "projet d'attaque à main armée imminente" d'un centre-fort en Allemagne, situé dans la ville de Bochum.