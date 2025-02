Il était accusé d'avoir porté des coups et torturé son bébé: Michaël Letellier condamné à 30 ans de réclusion

Plus tôt, l'avocat général avait requis cette peine avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pour une durée de cinq ans. Celle-ci a été prononcée par la cour et le jury, réunis en collège.

La cour d'assises du Hainaut a prononcé mercredi une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre Michaël Letellier (36 ans), coupable d'avoir torturé et d'avoir porté des coups à son fils Eden, âgé de 15 jours. Les faits ont eu lieu à Courcelles le 6 avril 2023.

Me Fanny Arnould avait plaidé comme circonstance atténuante le manque d'encadrement durant la jeunesse du condamné, déclarant notamment que Michaël Letellier avait été livré à lui-même dès sa sortie de prison en ne lui imposant pas de conditions strictes. La cour et le jury n'ont retenu aucune circonstance atténuante, mettant l'accent sur le risque de récidive, la gravité des faits et le fait qu'il avait déjà été condamné pour s'être montré violent avec un jeune enfant.

Le 6 avril 2023, Eden est admis au service pédiatrique de l'hôpital Jolimont de La Louvière en état d'hypothermie. Son visage est couvert d'hématomes. Une instruction est ouverte au parquet de Charleroi. L'examen médico-légal met en évidence d'importantes lésions au cerveau mais aussi sur des organes vitaux, le foie, les reins, les poumons, la rate et les testicules. Le nourrisson a quatre côtes cassées. Pour les médecins, il faut une certaine pression pour briser les côtes d'un enfant de cet âge.

Son père, qui était chargé de le garder, est placé sous mandat d'arrêt. Au moment des faits, Michaël Letellier était détenu sous bracelet électronique. Il avait été condamné en 2016 à une peine de douze ans de prison par la cour d'appel du Hainaut pour traitement inhumain, tentative de meurtre, coups et blessures sur son autre fils. Brandon, alors âgé de quatre mois. L'enfant avait eu le visage piétiné par son père, un homme décrit comme violent et colérique.

Lundi, lors de l'instruction d'audience, Michaël Letellier a déclaré qu'il avait balancé son fils dans le fauteuil et que le nourrisson était tombé sur le sol. Cette version ne colle pas aux examens médico-légaux.