Les Engagés interdisent le cumul de rémunérations à leurs députés: "Lorsqu'on demande de faire des efforts, il faut être exemplaire"

Dès demain, Aurore Tourneur ne pourra plus prétendre à son salaire de bourgmestre. Une mesure qui lui paraît logique. "Lorsque l'on demande aux gens de faire des efforts, il faut être exemplaire. Et nous aussi, nous avons décidé de faire des efforts dans une société en plus où il y a de plus en plus de personnes précarisées", explique la bourgmestre d'Estinnes.

Le parti des Engagés va donc continuer le cumul des fonctions, mais pas celui des rémunérations pour les députés wallons et fédéraux qui font partie d'un collège communal. Aurore Tourneur n'est pas la seule concernée. Dix bourgmestres wallons sont impactés et tous vont reverser leurs salaires à une association ou au CPAS de leur commune. "On est face à une nouvelle pauvreté et donc les communes doivent pallier de plus en plus et c'est assez compliqué, surtout lorsqu'on est une petite commune rurale. Alors moi, j'ai voulu aider autour de moi", estime-t-elle.