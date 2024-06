Tueurs du Brabant: le parquet fédéral annonce officiellement la fin de l’enquête

Le parquet fédéral a annoncé officiellement, vendredi lors d'une conférence de presse, avoir pris la décision de clôturer l'enquête sur les tueries du Brabant, ouverte depuis plus de 40 ans. Malgré des années d'investigations, la lumière n'a jamais pu être faite sur ces vagues de braquages meurtriers dans les supermarchés en 1983 et 1985.

"Nous ne pouvons que constater qu'aucun acte d'enquête actif ne peut encore être posé dans ce dossier". C'est en ces termes que la nouvelle procureure fédérale Ann Fransen, la mine grave, s'est adressée à la presse réunie au Justitia à Haren vendredi en fin de matinée. Et pour cause, la fermeture du dossier des tueries du Brabant - qui sont parmi les faits divers les plus graves que la Belgique ait connus -, est un échec pour la justice.

Cette information a été communiquée un peu plus tôt aux victimes et aux familles de victimes des tueries du Brabant. Et c'est à ces dernières que le parquet fédéral a dit penser en ces instants. "C'est un message qui n'est agréable ni à transmettre ni à entendre", a déclaré Ann Fransen. "Nous avons conscience que c'est un coup de massue pour les victimes et nous avons énormément de compassion pour elles".