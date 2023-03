L'accès à la E25 à Tilff fermé pour travaux, plusieurs déviations prévues

Le chantier d'aménagement du boulevard urbain au niveau de la descente d'autoroute de Tilff (province de Liège) débute le 6 mars 2023, a annoncé lundi le SPW Mobilité et Infrastructures. Ce chantier s'étend sur 200 mètres au pied de l'entrée et de la sortie n°41 de l'autoroute E25 en provenance de Liège, entre le giratoire existant et jusqu'au-delà de l'accès au parking Brunsode.

La bretelle sera complètement fermée à la circulation durant les travaux, qui devraient s'achever cet été.

Plusieurs déviations seront mises en place à partir du 13 mars. Au niveau de l'E25, les entrées et sorties 41 en provenance de Liège ne seront plus accessibles. Une déviation est mise en place via l'échangeur 42 Tilff-Cortil. Au niveau du quartier de l'avenue Neef et des rues adjacentes (rue Vieille Montagne, rue de Sainval, Cité A. Delrée, Parc de Sainval), l'entrée et la sortie ne pourront plus se faire par la B602. Des déviations seront organisées par des voiries provisoires réalisées à hauteur du parc Saucy.

Est prévue la création d'un nouveau giratoire au niveau de la descente d'autoroute de Tilff, d'emplacements de parking de part et d'autre du boulevard urbain et d'une traversée cyclo-piétonne pour connecter le centre de Tilff à la périphérie. Des aménagements paysagers le long du boulevard urbain seront également créés.

Ce chantier, d'un budget total de 3,150 millions d'euros, est financé par le SPW Mobilité et Infrastructures (1,400 millions d'euros) et par la commune d'Esneux (1,750 millions d'euros).