17 degrés attendus ce lundi: cette météo printanière va-t-elle se maintenir toute la semaine?

Le temps sera nuageux lundi excepté sur le nord du pays qui conservera des éclaircies. Les maxima seront de 13 à 17°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à l'aube.

Le ciel deviendra assez nuageux à partir du sud, mais le nord et le nord-est du pays pourront encore profiter d'éclaircies. En cours d'après-midi, quelques pluies généralement peu importantes gagneront le sud du pays. Les maxima varieront entre 13 et 15°C en haute Ardenne et en bord de mer, et 16 ou 17°C dans le nord du pays. Le vent sera faible de direction variable, sur le sud du pays faible à parfois modéré d'ouest. Dans la région côtière, un vent modéré de nord-nord-est se lèvera en cours de journée.