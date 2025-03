Une météo clémente pour ce dernier week-end de vacances: le soleil sera-t-il encore de la partie à la rentrée?

Le temps est et sera à nouveau très ensoleillé ce samedi avec des maxima allant jusqu'à 20 degrés localement, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les températures douces nous accompagneront pendant tout ce dernier week-end de congés scolaires. En revanche, la semaine de reprise risque d'être plus fraîche.

Dans la soirée et la nuit de ce samedi, le temps restera peu nuageux ou serein. Les minima seront compris entre 0 et 7 degrés sur la plupart des régions, entre 0 et -5 degrés dans certaines vallées ardennaises.

Dimanche, la journée restera ensoleillée avec quelques nuages élevés par moments. Les maxima atteindront souvent 18 ou 19 degrés en plaine, voire localement 20 degrés en Campine.