"Notre peau n'est pas du tout préparée": le soleil pointe le bout de son nez, voici quelques conseils pour vous protéger face aux rayons UV

Même si on est qu'à l'aube du printemps, les dermatologues sont formels, il est essentiel de préserver sa peau. L'indice UV peut déjà être élevé, surtout à la mi-journée. "En début de saison, notre peau n'est pas du tout préparée. Elle vient de subir tout un hiver qui a été relativement rude. On n'a plus du tout été exposé, et donc il est important de bien se protéger. Ce qui est surtout important à dire, c'est que même quand on ne s'expose pas, on est exposé", explique une dermatologue.

Crème solaire renouvelée toutes les deux heures, lunettes de soleil, chapeau : dès que le soleil brille, il faut y penser, peu importe la saison. Et surtout redoubler de prudence durant les périodes les plus chaudes, de deux heures à seize heures. "Au printemps, c'est justement très bien de profiter du soleil plutôt en début de journée, en fin de journée, pour un peu tout doucement habituer la peau", ajoute cette dernière.

S'ils sont bien suivis, ces bons conseils vous permettront d'éviter coups de soleil, allergies, voire d'éventuels cancers de la peau, car le soleil agit souvent comme une bombe à retardement.