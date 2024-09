"De la poésie quotidienne": ces passionnés qui vivent la tête dans les nuages

Doux comme la ouate, menaçants, monumentaux, en nuances de gris ou colorés… Les adjectifs ne manquent pas pour décrire les nuages, toujours uniques et changeants. Ils donnent également du relief au ciel. Fascinants, ils captivent Marie-Rose, originaire de Flénu, qui les photographie chaque jour. "Depuis toute jeune, j'ai la tête dans les nuages. Je les ai toujours photographiés et admirés. Je les trouve fantastiques, qu'ils annoncent la pluie ou l'orage. Cela m’apporte énormément de bonheur de contempler ces véritables tableaux impressionnistes !", confie la passionnée.

C'est la poésie quotidienne.

Un bonheur qu'elle partage sur les réseaux sociaux avec plus de 2 000 Borains, amoureux des nuages et touchés par la beauté éphémère du ciel. Jacques, par exemple, trouve dans les nuages une source d'inspiration : "Les nuages, c’est de l’émotion. Ils sont fugaces et prennent toutes les formes possibles. C'est un véritable exercice d’imagination. C’est extraordinaire." Stephen Vincke, photographe professionnel et créateur du groupe "Borinuages", souligne quant à lui l'importance de les observer : "On ne les regarde plus. On sort, on prend un parapluie et on ne lève même plus les yeux. Pourtant, les nuages, c’est de la poésie quotidienne."