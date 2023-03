Des précipitations et un ciel nuageux attendus mercredi après-midi

A l'est, le temps restera d'abord sec, mais quelques pluies finiront par arriver. Sur l'extrême ouest du territoire, les précipitations de la matinée seront suivies d'une accalmie transitoire, puis de nouvelles averses plus marquées. Les maxima se situeront entre 9 et 11 degrés en Ardenne, et autour de 12 ou 13 degrés dans le reste du pays. Le vent sera généralement assez fort, avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h.

Mercredi soir et dans la nuit, le ciel restera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses, plus abondantes sur l'extrême nord-ouest du pays ainsi que sur le versant sud du relief de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 7 ou 8 degrés dans les Hautes-Fagnes et de 10 ou 11 degrés en plaine.