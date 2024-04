"Il a tellement plu, il a fait froid": les vaches d'Hubert souffrent de la météo, et l'éleveur fait face à des difficultés inhabituelles

"On va acheter du foin à 180 euros la tonne. On achète aussi de la luzerne, du Rumiplus en France à 280 euros la tonne. On peut dire à peu près entre 5 et 10.000 euros par mois d'achat de fourrage pour compenser le manque d'herbe ou l'herbe qu'elles ne pâturent pas."

Autre mauvaise nouvelle, les stocks de fourrage habituellement remplis sont vides aujourd'hui. Et cela ne fait pas les affaires de Renée, aux commandes de la comptabilité : "Il ne nous reste qu'une partie d'ensilage qui est déjà bien entamée et il n'en reste plus que pour 3 semaines, donc on risque d'être coincés", explique l'épouse d'Hubert.

Ce midi, le thermomètre affichait 5 degrés, l'heure pour les vaches d'Hubert de rentrer. Le moral dans les sabots, elles aussi attendent l'arrivée de l'été.