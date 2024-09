La fin de semaine s'annonce pluvieuse

Le temps sera variable mercredi après-midi et des averses traverseront le pays du sud-ouest vers le nord-est. Les maxima ne dépasseront pas les 17°C. En soirée et dans la nuit, une active zone de pluie se joindra au programme depuis le sud-ouest, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps deviendra un peu plus sec en fin de nuit. La matinée de jeudi verra même poindre quelques éclaircies. Mais le répit ne sera que de courte durée, avec des averses de plus en plus nombreuses au fil des heures. Les maxima seront compris entre 14 et 19°C. La nuit amènera son lot de précipitations, et des orages ne sont pas à exclure.

Vendredi, le temps sera assez venteux et variable avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux, parfois porteurs d'averses, et celles-ci parfois orageuses. Le littoral et les reliefs seront les premiers touchés par les pluies, avant que ces dernières ne s'attaquent à tout le territoire. Les maxima seront compris entre 10 et 16°C.

L'après-midi de samedi devrait se passer globalement au sec, avec des maxima entre 9 et 14°C.