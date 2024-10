Inondations en Espagne: le roi Philippe a eu un contact avec son homologue Felipe VI

"Le roi a eu un contact avec le roi Felipe VI suite aux terribles inondations qui ont frappé l'Espagne. Nos pensées vont aux victimes, à leurs proches et à l'ensemble du peuple espagnol", peut-on lire sur le compte X du Palais royal. On ignore ce que les deux souverains se sont dits.

L'ambassade belge en Espagne a reçu une dizaine d'appels de Belges essentiellement coincés dans des villages isolés puisque de nombreux ponts et routes ont été détruits. Ils vont bien, mais ils cherchent des moyens d'évacuer la zone et de rentrer en Belgique le plus vite possible.

L'ambassade belge d'Espagne reçoit également beaucoup de coups de téléphone depuis la Belgique de familles qui essayent de joindre sans succès leurs proches sur place. Mais ce soir, le ministère des affaires étrangères nous assure que la communication entre les deux pays est bel et bien rétablie. À noter que l'Espagne n'a pas encore fait de demande officielle à l'Europe pour une aide internationale.