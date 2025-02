La neige est de retour en Belgique et pourrait tenir: les températures vont chuter jusqu'à -10°C

Ce jeudi, le temps sera généralement très nuageux avec des ondées qui, sur l'est et le centre du pays, tomberont parfois sous forme de neige fondante voire temporairement de neige, selon les dernières prévisions de l'IRM. En Ardenne, il s'agira principalement de faibles chutes de neige. En Lorraine belge et sur l'ouest, le temps restera généralement sec avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et 4 degrés à la côte.

Dans la soirée, quelques averses de neige seront encore possibles en Ardenne tandis que des éclaircies se développeront ailleurs. Au cours de la nuit, des éclaircies apparaîtront en Ardenne et des bancs de brouillard pourront se former ailleurs. Les températures chuteront entre -2 et -5 degrés en basse et moyenne Belgique et entre -4 et localement environ -10 degrés en Ardenne. Des plaques de givre ou de glace pourront se former par endroits.