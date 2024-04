La Wallonie réactive son "service hiver" avec le retour de la neige dans le sud du pays

La Wallonie réactive jeudi son "service hiver" pour sécuriser ses routes en prévision du retour du froid et de la neige (fondante) dans le sud du pays. La vigilance sera principalement de mise dans les districts de Liège, Verviers, Namur et Arlon dès 16h00 ce jeudi et jusqu'au 26 avril, ont précisé le SPW Mobilité et Infrastructures et la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico).

Ces conditions pourraient rendre les routes glissantes. Par mesure de précaution, le SPW a donc décidé de réactiver son service hiver dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. "Les équipes et le matériel (du service) seront mobilisable 24h/24 au sein des districts routiers et autoroutiers concernés. La situation sera réévaluée régulièrement d'ici vendredi 26 avril".

Les autorités invitent en outre les usagers à faire preuve de prudence durant cette période puisque des plaques de verglas pourraient se former à certains endroits. Le SPW Mobilité et Infrastructures combinent les prévisions de l'IRM et les données enregistrées par les 53 stations météorologiques wallonnes pour suivre en temps réel l'évolution de la situation et réaliser des épandages si nécessaire.