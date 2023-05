Les maxima dépasseront les 20 degrés jeudi

Ce soir et cette nuit, des nuages élevés parcourront le ciel et les minima descendront vers 2 degrés en Hautes-Fagnes, contre 4 à 8 degrés ailleurs.

Jeudi, la journée débutera avec pas mal de soleil et des nuages élevés parfois assez nombreux. Plus tard dans la journée, la couche nuageuse s'épaissira depuis la France mais le temps demeurera sec jusqu'en soirée. Il fera plus chaud avec des températures de 21 degrés en Ardenne et de 21 à 23 degrés sur les autres régions. Le vent de sud-est soufflera modérément.