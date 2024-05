"L'eau est montée beaucoup plus haut qu'il y a trois ans": Séverine, habitante de Dalhem, se dit "démunie, dépitée et en colère"

De nombreuses communes en province de Liège ont à nouveau été touchées par des inondations vendredi soir et cette nuit. A Dalhem, les habitants se disent en colère. C'est le cas de Séverine. Elle nous explique ce qu'elle a vécu hier soir: "On a vu hier soir l'eau commencer à monter à partir des égouts et envahir la rue, comme c'était il y a trois ans, et puis des torrents qui viennent de la petite rivière. Donc non, on n'est même pas étonnés, mais c'est beaucoup plus important encore qu'il y a trois ans. L'eau est montée beaucoup plus haut qu'il y a trois ans."

Pour la plupart des voisins, des protections avaient été mises en place mais elles étaient un petit peu inférieures à la montée des eaux. Des eaux sont donc parvenues à entrer dans les habitations. "Et une fois que c'est dedans, voilà, c'est le carnage", poursuit Séverine.