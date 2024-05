Inondations en province de Liège: "C'est la troisième fois que ça arrive et c'est de pire en pire"

Partager:

Après les inondations qui ont touché plusieurs communes de la province de Liège, l'heure est aujourd'hui au nettoyage. Jérôme constate que les inondations sont de plus en plus conséquentes et fréquentes : "Depuis 2018, c'est la troisième fois que ça arrive et c'est chaque fois de pire en pire. L'année passée, chez mes parents, il y avait 50 centimètres, donc un peu au-dessus des plinthes. Ici, il y avait 58 centimètres en tout, donc c'est chaque fois de plus en plus d'eau".

Chez Jérôme, l'eau est montée en trente minutes à peine. "C'était compliqué de sauver quoi que ce soit", témoigne ce dernier. "On a essayé de sauver le maximum, mais c'est impossible de sauver tout", continue-t-il. "Les meubles se sont touchés, et puis après, avec l'eau qui reste et qui stagne, les carrelages finissent par sauter, même plusieurs mois plus tard. Et l'humidité aussi dans les murs qui est là et qui impacte une bonne partie de la maison. C'est une catastrophe". Actuellement, ce Liégeois affirme qu'"il ne reste plus rien, il ne reste que les quatre murs. On est en train de nettoyer tout et voilà. Il y a même de l'eau dans la vaisselle, dans tous les meubles". À lire aussi Inondations: le Premier ministre Alexander De Croo va se rendre aux Fourons cet après-midi