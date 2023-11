L'une des heures de pointe les plus chargées de l'année ce mardi soir en Flandre

Le temps pluvieux de l'automne a provoqué mardi soir l'une des heures de pointe les plus chargées de l'année, selon le Centre flamand de la circulation. Au plus fort de l'heure de pointe, vers 18h00, il y avait plus de 300 kilomètres de bouchons sur les autoroutes flamandes. Plusieurs routes ont été fermées en raison des inondations.