Météo - Risque de pluie verglaçante et de faibles chutes de neige

(Belga) L'IRM avertit jeudi matin contre des risques de pluie verglaçante dans le centre et l'est et de faibles chutes de neige sur le sud­-est. Le temps sera graduellement plus sec avec quelques éclaircies dans le nord. De légères chutes de neige sont encore possibles dans le sud.

Jeudi matin, la zone de précipitations traînera sur le pays avec dans le centre et l'est encore un risque de verglas, et au sud du sillon Sambre et Meuse, un peu de neige. Dans l'ouest et le centre, le temps deviendra progressivement sec avec quelques éclaircies. De légères chutes de neige sont encore possibles dans le sud. En fin d'après­-midi ou en soirée, le temps deviendra aussi généralement sec dans ces régions, mais le temps restera très nuageux avec parfois du brouillard. Par ailleurs, le risque d'averses augmentera à la Côte dans l'après­-midi. Les maxima seront compris entre ­0 ou 1 degré en Haute Ardenne et 6 ou 7 degrés dans le centre et à la mer. Le vent deviendra modéré de secteur nord dans les terres. A la mer, le vent sera temporairement assez fort de secteur nord­ nord­-est. (Belga)