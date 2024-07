Prévisions météo: de belles éclaircies...avant le retour de la pluie

Les maxima varieront de 17 à 18°C en haute Ardenne et en bord de mer à localement 21°C dans la région Liégeoise et dans la province de Limbourg. Le vent sera modéré et plus tard à la Côte, assez fort de secteur sud-ouest avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h.

Mardi soir

Ce mardi soir, la nébulosité sera encore abondante avec quelques averses par endroits. En cours de nuit, le temps s'asséchera et les éclaircies s'élargiront. A l'aube, des nuages bas pourront se former en plusieurs endroits. Les minima seront compris entre 11 et 16°C sous un vent généralement modéré de secteur ouest. A la Côte, le vent sera d'abord encore assez fort d'ouest à sud-ouest.

Mercredi

Mercredi, le temps sera plus calme avec développement de nuages cumuliformes dans l'intérieur des terres. Le risque d'ondée sera très limité. Il fera également plus chaud avec des maxima de 19 ou 20°C en Hautes-Fagnes à 23 ou 24°C dans le centre, sous un vent généralement faible d'ouest à sud-ouest et plus tard de direction variable.

Jeudi et vendredi

Jeudi, le temps restera sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Il fera plus chaud avec des maxima de 23 à 27°C.

Vendredi, le temps sera généralement ensoleillé et chaud.