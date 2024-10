Prévisions météo: quel temps fera-t-il pour aller voter ce dimanche?

Ce dimanche, le temps sera d'abord généralement ensoleillé en beaucoup d'endroits avec des nuages ​​élevés. En cours de journée, éclaircies et nuages ​​alterneront. Il fera frais pour cette période de l'année avec des maxima de 8 degrés en haute Ardenne à 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré d'ouest deviendra faible en soirée. A la mer, le vent sera d'abord assez fort à fort, avec des rafales jusque 55 km/h vers le matin.

Ce soir et cette nuit, il fera d'abord sec partout avec des éclaircies et des champs nuageux. Plus tard dans la nuit, des nuages moyens et élevés apparaîtront progressivement. Vers l'aube, le risque de quelques averses augmentera sur l'ouest. Des bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les minima se situeront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 6 à 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent faible et variable deviendra progressivement modéré de sud-est.