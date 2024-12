Prévisions météo: quel temps pour le jour de Noël?

En ce jour de Noël, le temps restera gris et brumeux avec en matinée encore temporairement de la bruine et du brouillard, selon les prévisions de l'IRM.

Mercredi soir et durant la nuit, le temps restera couvert et brumeux avec des nuages bas qui pourront limiter la visibilité sur le relief. Toutefois, en fin de nuit, quelques éclaircies seront possibles sur le sud- est du territoire. Les minima oscilleront entre 3 degrés en Gaume et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent restera faible et variable.

Ce mercredi, dans l'après- midi, le temps deviendra plus sec. Les maxima varieront entre 3 ou 4 degrés sur les Cantons de l'Est et 10 ou 11 degrés en plaine. Le vent sera faible de sud-ouest ou de direction variable.

Jeudi, la journée débutera à nouveau sous les nuages bas avec de la brume ou du brouillard en de nombreux endroits. En cours de matinée, des éclaircies se formeront sur l'est et le sud-est du territoire et elles s'élargiront de plus en plus au fil des heures. Sur l'ouest et le centre du pays, le temps restera probablement couvert. Les maxima oscilleront entre 7 et 10 degrés avec un vent faible et variable.

Vendredi, la journée débutera par des nuages bas, de la brume et du brouillard parfois épais sur de nombreuses régions. En cours de journée, la visibilité s'améliorera avec le retour d'éclaircies sur l'est et le sud-est du territoire. Les maxima oscilleront entre 5 ou 6 degrés en haute Ardenne et 7 à 9 degrés en plaine. Le vent restera faible et variable ou d'est à nord-est.

Samedi, après le retour des gelées nocturnes en haute Belgique, le soleil devrait gagner une bonne moitié sud-est du pays alors que le temps resterait plus gris ailleurs. Les maxima oscilleront entre 3 et 8 degrés sous un vent faible de sud à sud-ouest.