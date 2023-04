Temps nuageux, mais sec avec progressivement des éclaircies

La zone de pluie quittera notre pays par l'est en cours de matinée. Le ciel restera assez nuageux avec parfois encore un peu de pluie ou une averse sur la moitié l'est, et notamment sur le relief. Dans le courant de l'après-midi, quelques éclaircies se développeront progressivement par endroits. Les maxima varieront entre 14 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et de 16 à 18 degrés dans la plupart des autres régions de plaine. Le vent d'ouest/sud-ouest sera modéré, à parfois assez fort le long du littoral, et s'orientera à l'ouest l'après-midi. Les rafales pourront atteindre des valeurs proches de 55 km/h.