Un ciel changeant avec quelques averses locales mardi après-midi

Durant la soirée et dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera changeant avec quelques averses locales, surtout le long de la frontière française en soirée et, en seconde partie de nuit, plutôt près de la frontière avec les Pays-Bas, où elles pourraient être ponctuées d'un coup de tonnerre. Les minima seront compris entre 5 et 10°C en Ardenne, entre 10 et 13°C sur le centre ainsi que l'ouest du pays, et entre 13 et 15°C dans la région côtière.

Mercredi, le ciel sera à nouveau très changeant avec alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses à l'origine d'averses localisées, surtout sur le nord et l'est du pays où elles pourraient prendre un caractère orageux. L'après­ midi, le temps deviendra généralement sec sur l'ouest puis aussi le centre du pays, avec des éclaircies graduellement plus larges. Les maxima se situeront entre 16 et 20°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 20 et 22°C ailleurs, sous un vent d'ouest modéré.