Un ciel mitigé pour annoncer quelques perturbations à l'est

Le ciel sera partagé, mercredi matin, entre éclaircies et champs de nuages parfois assez épais pour déjà donner lieu à quelques ondées sur l'est. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres; ils seront localement à l'origine d'averses ou d'orages, essentiellement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les autres régions devraient rester à l'écart de cette instabilité, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 17°C à la Côte et 25°C dans le centre, sous un vent généralement modéré de nord-est, et assez fort de nord à nord-est au littoral. Les rafales atteindront jusqu'à 50 km/h au littoral et pourraient, sur le sud-est du pays, très ponctuellement dépasser cette valeur sous un orage.

Ce soir, la tendance aux averses sur l'est du pays diminuera et le temps deviendra généralement sec, avec quelques champs nuageux résiduels séparés par de larges ouvertures. Les minima se situeront entre 10 et 14°C, sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.