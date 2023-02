Un mercredi après-midi sec, calme et plutôt ensoleillé

Le temps restera sec et assez ensoleillé mercredi après-midi avec des voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 10° et 14°, sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Mercredi soir et en première partie de nuit, le temps restera sec sous un ciel serein à peu nuageux. En seconde partie de nuit, les champs nuageux deviendront plus nombreux à partir de la côte, avec des pluies sur le nord-ouest du pays. Sur le sud-est du territoire, le ciel restera peu nuageux durant la majeure partie de la nuit. Les minima seront compris entre -7° et +2° en Ardenne, et entre +2° et +5° ailleurs.

Jeudi, le ciel sera généralement très nuageux avec des périodes de faible pluie ou de bruine. Dans le courant de la journée, on bénéficiera de quelques heures de temps sec avec possibilité de timides éclaircies. Les maxima se situeront entre 6° sur les hauteurs de l'Ardenne et 10° en plaine. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, à la côte, il deviendra plus tard assez fort.