Un risque d'orage et de rafales dans l'après-midi

Le ciel sera encore très nuageux mercredi après-midi et une zone d'averses arrivera depuis l'ouest du pays, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les précipitations attendues risquent d'être intenses et orageuses, accompagnées de grésil et de rafales pouvant atteindre les 80 km/h.

La nébulosité augmentera au fil des heures. Les averses reprendront de plus belle et le risque d'orage persistera. La pluie risque d'ailleurs de tomber abondamment, surtout dans le nord-ouest du pays. De la neige fondante pourra également faire son apparition en Hautes-Fagnes. Le temps redeviendra sec en cours de nuit.

Les minima oscilleront entre 2 et 5°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 5 et 7°C dans le reste de la Belgique. Le vent modéré s'intensifiera jusqu'à devenir assez fort, voire fort, de sud-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 60 km/h dans le sud-est du pays et 80 km/h, ailleurs.

Jeudi, le temps restera nuageux et des averses seront encore à prévoir. Il fera tout de même plus rapidement sec dans l'ouest du pays.