Un temps frais et généralement sec

Quelques averses locales sont encore attendues mardi après-midi, mais le temps deviendra plus sec au fil des heures. Les maxima restent assez faibles pour la saison, d'une dizaine de degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique.

Il fera entre 5 ou 6 degrés en haute Ardenne et par endroits 11 degrés en plaine, sous un vent faible ou modéré de nord à nord-ouest.

En soirée, quelques averses traîneront en Haute Belgique et pourront même adopter un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Dans la nuit de mardi à mercredi, le temps deviendra sec partout. Dans quelques rares vallées ardennaises, du brouillard (givrant) pourra se former. Les minima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes et +3 degrés au littoral.