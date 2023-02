Un temps instable et plus frais

Le temps sera souvent nuageux, jeudi après-midi, et ponctué d'averses. En fin de journée, davantage d'éclaircies se développeront, principalement sur l'ouest et l'extrême sud du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 6 en Ardenne et 10 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré.