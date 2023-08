Vers une montée progressive des températures

Le soleil fera encore quelques timides apparitions, mardi après-midi, mais le ciel sera le plus souvent très nuageux accompagné de faibles pluies, prévient l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima se situeront entre 13 et 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, et entre 17 et 20 degrés ailleurs. Le vent d'ouest sera modéré, et parfois assez fort à la Côte ainsi qu'en Ardenne, avec des rafales soufflant jusqu'à 50 km/h, et un peu plus sur le relief.