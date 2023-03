Vigilance routière renforcée en Wallonie en prévision de conditions glissantes

La vigilance sur le réseau routier wallon est renforcée en raison des chutes de neige et de la formation de plaques de glace prévues à partir de mardi soir jusqu'à mercredi en fin de matinée, a annoncé le Service Public de Wallonie (SPW). Toutes les provinces wallonnes sont concernées.

La Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route est activée. Une conduite prudente est recommandée sur les routes, en particulier sur les bretelles d'accès et de sorties des autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts.

Il est recommandé aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ.