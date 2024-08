"Aucune preuve" d'un piratage du Conseil national électoral, souligne la Fondation Carter

"Des entreprises surveillent" et aucune n'a fait état d'attaques par "déni de service", qui rendent des sites Web ou des ressources réseau indisponibles en les inondant de trafic malveillant, le soir de l'annonce des résultats, affirme auprès de l'AFP Jennie Lincoln, la cheffe de mission de la fondation invitée à observer le scrutin.

Des opposants et de nombreux observateurs estiment qu'il s'agit d'une manoeuvre ou d'un "auto-sabotage" destiné à éviter d'avoir à donner les vrais résultats.

Mme Lincoln rappelle aussi que M. Amoroso, "avait déclaré qu'il publierait les résultats sur son site Internet et qu'il remettrait un CD aux partis politiques".

"C'est une promesse qu'il n'a jamais tenue", constate-t-elle.

La Fondation a "analysé les chiffres" des procès-verbaux diffusés par l'opposition avec d'autres "organisations et universités" et "confirme qu'Edmundo Gonzalez Urrutia est le vainqueur avec plus de 60%" des voix.