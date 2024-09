Bart De Wever se rend au Palais royal ce lundi pour un nouveau rapport: à quoi faut-il s'attendre?

En attendant, les négociations en vue de former un gouvernement flamand progressent et la perspective d'un accord d'ici le 13 octobre se dégage. Or, elles associent trois des cinq partis pressentis pour former une majorité fédérale, soit la N-VA, Vooruit et le CD&V. Qui plus est, la campagne en vue des élections communales est en cours et nécessite du temps de la part du personnel politique.

Les négociateurs principaux avaient convenu de se retrouver tous les vendredis midi pour faire le point mais la réunion n'a pas eu lieu cette fois-ci et, à cette heure, aucune nouvelle réunion n'était programmée avant lundi, a-t-on appris à bonne source.