Le futur gouvernement mise toujours sur un budget à l'équilibre en 2027

La N-VA, le CD&V et Vooruit - les trois partis qui négocient la formation du futur gouvernement flamand - tablent toujours, dans l'accord budgétaire qu'ils ont conclu la nuit dernière, sur un budget à l'équilibre en 2027, a appris Belga, lundi, à bonnes sources.

Avec cet accord budgétaire, le formateur flamand Matthias Diependaele (N-VA) a franchi un obstacle important sur la voie d'un nouveau gouvernement flamand.

L'objectif est désormais de poursuivre les négociations sur un certain nombre de points de blocage, portant notamment sur l'agriculture et l'environnement, les provinces et l'enseignement.