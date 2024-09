Tanzanie: un leader de l'opposition arrêté avant une manifestation

Chadema a lancé son appel à descendre lundi dans les rues de Dar es Salaam après le meurtre d'un de ses dirigeants, Ali Mohamed Kibao, enlevé par des hommes armés et retrouvé mort le 7 septembre.

Le parti dénonce une répression croissante à son égard à quelques mois d'élections locales prévues en novembre et accuse la présidente Samia Suluhu Hassan de revenir aux pratiques autoritaires de son prédécesseur John Magufuli, après avoir donné des signes d'ouverture démocratique quand elle est arrivée au pouvoir en mars 2021.

En août, un précédent rassemblement interdit par la police mais maintenu par Chadema avait vu 520 dirigeants et sympathisants du parti, dont Freeman Mbowe et Tundu Lissu, arrêtés, puis libérés quelques jours plus tard.

Plusieurs ONG et pays occidentaux, Etats-Unis en tête, ont exprimé leur inquiétude sur le climat politique actuel dans ce pays d'Afrique de l'Est.