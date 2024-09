Les électeurs bruxellois auront le choix entre 124 listes et 3.809 candidats

La date ultime à laquelle les candidats pouvaient déposer leurs candidatures auprès des présidents des bureaux principaux avait été fixée au 15 septembre. Ces candidatures ont ensuite été vérifiées et validées.

Dans le détail, les électeurs de Schaerbeek et de la Ville de Bruxelles pourront choisir entre dix listes. Anderlecht et Jette en proposeront neuf; Molenbeek, huit. A l'autre bout de l'échelle, il n'y aura que quatre listes à Auderghem et cinq à Forest, Koekelberg, Saint-Gilles, Saint-Josse et Watermael-Boitsfort.