Bilan positif pour les organisateurs malgré une légère baisse de fréquentation

C'est une légère baisse par rapport à 2023 où 250.000 festivaliers étaient présents. "Nous sommes à une date cette année où je pense que beaucoup de Belges en avaient un peu marre du mauvais temps et sont partis en vacances plus tôt que prévu ou en camp. On a eu beaucoup ce retour-là. Ce serait mieux d'être plus tôt dans le mois de juillet. On pense aussi que nous avons souffert de l'annulation de la dernière journée l'an passé parce que, là où on a moins de monde, c'est dans le camping. On doit retravailler là-dessus et rassurer notre public," explique Gaëtan Servais, l'organisateur du festival Les Ardentes.

Du côté des secours, le bilan est qualifié de très bon. A 17h00 dimanche, 880 interventions médicales avaient été menées, dont 41 ont nécessité un transport à l'hôpital, mais uniquement pour des traumatismes légers. En 2023, 2.600 interventions avaient été effectuées par la Croix-Rouge.