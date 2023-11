Bilan positif pour Octobre Rose et la sensibilisation au cancer du sein, selon Think Pink

Le bilan d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein, a été très positif cette année, selon l'organisation de lutte contre le cancer du sein Think Pink. La Race for the Cure, évènement sportif de soutien à la lutte contre la maladie, a notamment enregistré un record, avec 15.900 participants.

L'évènement sportif, qui rassemble marcheurs et coureurs avec pour objectif de soutenir la lutte contre le cancer du sein, a connu un véritable succès en comptabilisant 4.134 participants de plus qu'en 2022 et en récoltant la somme de 332.833 euros, qui dépasse également le montant de 211.063 euros récoltés l'année dernière.

Une nouvelle journée d'action est prévue le 24 novembre prochain, au travers du "Pink Friday". A travers cet évènement, Think Pink propose une alternative à la journée de soldes du Black Friday, en appelant par exemple les commerçants à mettre en avant des articles roses dans leur boutique et à reverser un pourcentage de ces ventes à l'organisation.

En Belgique, le cancer du sein représente le cancer le plus fréquent chez la femme. Il touche en effet 1 femme sur 8 et 11.432 personnes par an, selon Think Pink.