Delhaize relance son service de retrait, en Flandre uniquement

La livraison à domicile était encore possible. Celle-ci s'organise en effet au départ d'un dépôt central et non pas depuis les magasins. Cette formule n'entraîne momentanément pas de frais supplémentaires.

Delhaize choisit aujourd'hui de relancer partiellement le service de retrait, dans 25 magasins en Flandre. Là aussi, le service est proposé gratuitement, jusqu'au 10 mai.

Une importante réunion de conciliation est prévue mardi, en présence des syndicats, de la direction et du médiateur désigné par le gouvernement. La direction a déjà déclaré à plusieurs reprises que la franchise était la seule option envisageable. Mercredi, les syndicats s'étaient même rendus jusqu'à Zaandam aux Pays-Bas pour se faire entendre auprès des responsables de la maison mère Ahold, qui y tenait son assemblée générale.