Dérapage de 217 millions en vue en 2025 pour le budget de l'assurance maladie

Des dépenses excessives du côté des dentistes, des radiologues et des implants risquent de faire déraper le budget de l'assurance-maladie de 217 millions d'euros l'année prochaine. Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé publique, demande une intervention, écrivent De Tijd et L'Echo jeudi.

Pour cette année, l'assurance maladie se dirige vers un dépassement budgétaire de 150 millions d'euros. Si ce rythme est maintenu, il sera de 217 millions d'euros l'année prochaine. Par rapport au budget total, il ne s'agit pas d'un montant important - environ un demi pour cent - mais le ministre Vooruit tire la sonnette d'alarme.

Une première raison de ce dérapage réside dans l'accélération des dépenses. En juin, on l'estimait à 79 millions d'euros, aujourd'hui, il est presque trois fois plus élevé. Deuxièmement, sur le principe, l'accord de la coalition Vivaldi avait accepté une hausse plus rapide des dépenses en assurance-maladie.