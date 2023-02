"Des plans pour un à deux navires patrouilleurs belges supplémentaires"

Il existe des plans concrets pour l'achat d'un à deux navires patrouilleurs supplémentaires au large des côtes belges, en plus des actuels Castor et Pollux, a affirmé mardi le député Open Vld Jasper Pillen.

Trente navires militaires russes sont passés devant les côtes belges l'an dernier, soit bien moins que les 76 et 88 bâtiments repérés en 2021 et 2020, selon des chiffres du député obtenus auprès de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). "La vigilance reste toutefois de mise", affirme l'élu dans un communiqué.

La fréquence de passage de 2021, avec un nombre élevé de navires de débarquement amphibies, "était certainement liée aux préparatifs de la guerre" russe en Ukraine, tandis que la forte baisse de 2022 l'est au déclenchement de cette guerre, estime le député.

Les navires de guerre russes ont le droit de croiser en mer du Nord et dans la Manche, "mais il est essentiel que nous surveillions et escortions bien ces mouvements", ajoute M. Pillen. Ces escortes sont effectuées par les patrouilleurs de la composante marine de l'armée belge, le Castor et le Pollux.

"Les missions de ces bâtiments multitâches sont de plus en plus étendues, c'est pourquoi je continue de plaider pour une extension de ce type de capacité. J'ai appris qu'il existait des plans concrets pour un ou deux navires patrouilleurs supplémentaires et je continuerai de plaider au Parlement pour un achat rapide", conclut le député.