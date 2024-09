Deux nouvelles rues portent des noms de femmes à Bruxelles

Il s'agit de la rue Isala Van Diest, sur le site de Tour & Taxis, et du chemin Jeanne De Schouwer à Haren. Avec cette décision, la Ville de Bruxelles veut réaffirmer son engagement en faveur d'une représentation plus féminine et diversifiée dans l'espace public. Depuis le début de cette législature, douze noms de rues ont été attribués à des femmes.

​La nouvelle rue Isala Van Diest rend hommage à la première femme médecin de Belgique et pionnière du monde médical. Née à Louvain en 1842, elle obtient en 1876 son doctorat en sciences naturelles, suivi de son diplôme de médecine en 1879.