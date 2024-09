"Ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens": plongée au cœur du métier de bourgmestre, à quelques semaines des élections

À quelques jours des élections, nous avons suivi deux bourgmestres dans leur quotidien : Hubert Jonet, bourgmestre de Verlain, et Claire Vandevivere, bourgmestre de Jette. Quels sont leurs rôles ? À quoi ressemble leur quotidien ?

Claire Vandevivere est bourgmestre de Jette, en région bruxelloise, depuis deux ans. Comme tout bourgmestre, elle passe une partie de sa journée à signer des documents. "Des taxes communales, des courriers pour des engagements. La commune a besoin de ma signature et de celle du secrétaire communal pour que les décisions puissent se prendre", explique-t-elle ainsi.

Verlaine en province de Liège, 4.300 habitants. Jette en région bruxelloise, 54.500 habitants. Deux communes, deux bourgmestres, et deux réalités différentes. Mais une constante dans leurs rôles : la proximité et l'amour de leur métier.

À Verlaine, le bâtiment de la commune est plus petit. Il y a ici 4.300 habitants. C'est douze fois moins qu’à Jette. Hubert Jonet, bourgmestre depuis trente ans, doit même partager son bureau : "C'est partagé parce qu'on a un manque de place et ce n'est pas toujours évident d'en créer dans de vieux bâtiments. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord". Pour lui aussi, la journée débute souvent par des signatures. "C'est le lot quotidien, de tous les jours. La dernière signature est toujours celle du bourgmestre", assure-t-il.

À l’approche des élections, les deux mayeurs ont dégagé du temps pour participer à l’émission "48h des bourgmestres" diffusé en direct sur RTL play, un exercice médiatique indispensable pour ces femmes et hommes politiques.

Un salaire qui diffère

Lorsqu’elle en a besoin, Claire Vandevivere peut compter sur un chauffeur qui la conduit à ses différents rendez-vous. Elle reçoit plus de cent mails par jour auxquels elle se jure de répondre : "Je ne sais pas m'empêcher d'y répondre. De nos jours, le bureau, on le porte avec soi, où que l'on soit. Quelque part, c'est très pratique, mais d'un autre côté, on a moins de temps pour faire des pauses".