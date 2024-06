Comment les Engagés ont-ils réussi cette "remontada politique" ? "Un bon mix entre des politiciens et des experts de la société civile"

Maxime Prévot est un homme heureux. Aux abois il y a cinq ans, son parti est remonté partout et participera plus que probablement aux gouvernements fédéraux et wallons. Comment expliquer cette success story ?

Vers une politique de centre-droit ?

Plus que vraisemblablement, en Wallonie comme au fédéral, les coalitions se dirigent vers une politique de centre-droit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? "Cela signifie de respecter le choix des électeurs. Le MR devient la première force francophone et nous enregistrons la plus forte progression. Cela veut dire si on veut écouter ce signal des électeurs, il apparaît normal que le MR commence à nous adresser des invitations", note-t-il.

Les priorités pour Maxime Prévot n'ont pas changé : "Une réforme fiscale, le pouvoir d'achat des gens, investir dans la santé, la sécurité et l'éducation. Nous devons converger vers ces éléments, chacun avec nos sensibilités. Nous devons trouver un juste-milieu, le bon ajustement".