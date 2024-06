"Quand on ose, on est capable de réussir de grands défis": les réactions de Maxime Prévot, autre grand gagnant des élections

Au lendemain des élections, il n'y a pas que le MR qui sort gagnant des scrutins : Les Engagés ont réalisé une belle progression. Le parti centriste a réussi son pari en obtenant plus de 20 % des voix en Wallonie, et 47.000 voix de préférence dans la circonscription de Namur pour Maxime Prévot , le président du parti. "Je ressens de la fatigue, car je n'ai pas dormi de la nuit. Mais ce que je ressens, c'est beaucoup de joie, d'adrénaline qui tient en forme", se réjouit à notre micro Maxime Prévot. "On a doublé l'ensemble de nos parlementaires. On a des nouveaux visages, des jeunes qui émergent, des élus de la société civile... C'est un beau cocktail de talents que l'on va pouvoir mettre à profit dans les différentes assemblées", souligne-t-il.

Et la suite ?

Tout comme le MR, l'heure est au rassemblement et de définir les lignes des prochains jours, voire semaine. "On va évidemment débriefer du résultat électoral entre nous, de la configuration politique, passer en revue chacune des circonscriptions pour voir les résultats des uns et des autres", souligne le président des Engagés.