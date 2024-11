En pleines négociations, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot donnent une conférence ensemble... et se montrent confiants

Dans la capitale, à la Chambre, la discrétion est de rigueur sur les négociations pour former un gouvernement fédéral.

Mais ce vendredi, Georges-Louis Bouchez (MR) et Maxime Prévot (Les Engagés) étaient dans un château à Namur, invités par le cercle de Wallonie. pour interviewer l'un des négociateurs présidents, cela se complique, illustration de rigueur, en tout cas dans la capitale. Les deux politiques y donnent une conférence en duo, intitulée "Les rois de Wallonie". "C'est un engagement qui a été fixé depuis de nombreux mois, de pouvoir effectivement faire le service à prévente de notre accord gouvernemental", indique Maxime Prévot.

Premier constat de nos équipes sur place: une certaine complicité. Second constat: quelques divergences comme sur le retour des socialistes flamands de Vooruit à la table des négociations. "Moi, je suis très heureux que Voreuilt soit revenu autour de la table", affirme le chef des Engagés. "Ce n'est pas surprenant que la formation centriste comme la mienne cherche une action qui soit peut-être plus équilibrée." "Sur les principes, on est tous d'accord", nuance de son côté Georges-Louis Bouchez. "Mais après, vous devez faire des choix budgétaires. C'est-à-dire que votre grande idée, vous devez la mettre dans un tableau avec des décisions. Et c'est là où on n'est plus d'accord."