"Entre la marche et le jogging": quel est ce sport inventé par Frédéric Léonard, bourgmestre de Ferrières?

Cet homme de cinquante-cinq ans, menuisier et régent en histoire géographique de formation, est non seulement bourgmestre, mais également enseignant dans une école spécialisée depuis vingt-neuf ans. Il termine cette année son deuxième mandat en tant que bourgmestre de son village.

48h des bourgmestres : l'élu de votre commune s'en est-il bien sorti ? Revoyez sa prestation

Alors qu'il était interrogé à l'occasion des "48h des bourgmestres", Frédéric Léonard a confié avoir... créé un nouveau sport. "J'ai inventé le "trotichage", une nuance entre la marche et le jogging. On fait ça avec deux amis très régulièrement, tous les dimanches", explique-t-il en direct.

Le "trotichage", qu'est-ce que c'est ?

"C'est moi qui ai inventé ce mot", répond-il. "Quand ça monte trop et que c'est trop dur, on marche. Sur le plat et le descendant, nous courrons. On met 1h15 pour faire environ 10 km".