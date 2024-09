Plus de 40% des locaux commerciaux sont vides à Verviers: comment l'expliquer?

Pour les élections communales, notre série "En pleine campagne" s'intéresse à différentes thématiques concrètes et quotidiennes qui vous concernent. Aujourd'hui, destination Verviers avec des questions préoccupantes : pourquoi la plupart des surfaces commerciales se vident-elles ? Comment les Verviétois se réinventent face à cette situation ?

Retour sur la rue Spintay, autrefois réputée pour être l’avenue la plus chic du Royaume. À l’époque, Verviers est une des capitales mondiales de la laine. En 1970, quatre-vingts magasins étaient encore ouverts dans cette rue. Aujourd'hui, ils ont tous fermé.

Des commerces abandonnés au centre-ville, des volets baissés et des pancartes "à louer" partout sur le piétonnier… Bienvenue à Verviers, pire commune wallonne en termes de magasins fermés. "Verviers, c'était magnifique, une ville super chouette... Et maintenant, c'est une ville morte", se désespère une habitante.

De la gloire au désespoir, la récession du secteur textile, les crises économiques successives et surtout un manque de prévisions ont appauvrit Verviers. "Nous avons eu une crise économique. Le Covid n'a rien arrangé, donc les commerces ont diminué", affirme un autre habitant.

Sur les trente dernières années, on a vraiment vu le déclin de Verviers

Aujourd’hui, plus de 40% des cellules commerciales sont vides. Pourtant, ces magasins n’ont pas totalement disparu, ils se sont simplement déplacés. À quelques kilomètres de Verviers, Heusy est devenue une terre d’accueil pour les commerçants désespérés.

Géraldine et son patron sont partis il y a trois ans, au lendemain des dernières inondations. "Sur les trente dernières années, on a vraiment vu le déclin de Verviers. Probablement que s'il n'y avait pas eu les inondations, on y serait certainement encore. C'est un concours de circonstances, mais sans regrets", raconte cette dernière.