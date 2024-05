La voix des Belges - Les seniors se sentent de plus en plus "oubliés" par les politiciens: que pensent-ils de la situation du pays?

Âgée de 94 ans, Andrée, une résidente d'une maison de repos, reste déterminée lorsqu’il s’agit de voter. "Je veux voter pour donner mon avis. Il n'y a pas que les jeunes, les gens âgés ont l'expérience de leur vie. C'est important à n'importe quel âge", explique-t-elle. Les 65 et plus représentent 20% de la population belge : un chiffre qui augmente chaque année. En revalidation, Francesca est malgré tout pessimiste, car elle a le sentiment que sa voix ne compte plus vraiment. "Je pense qu'on devrait faire plus pour les personnes âgées. Pour les élus, nous ne sommes qu'un numéro, on a plus besoin des vieux pour eux", estime-t-elle.

Malgré son expérience, Victor, 85 ans, nous confie lui aussi ne pas se retrouver dans les programmes des partis. "On nous délaisse. On donne le droit de vote aux gens de 16 ans, mais on ne nous demande pas notre avis à nous".

À la résidence, il est l’heure de déjeuner et nous sommes invités à la table de Léon et de son fan-club. Ils avouent que la politique revient rarement dans les discussions, mais lorsqu’on lance le débat, un thème revient souvent : la sécurité. "Les gens ne se sentent plus beaucoup à sécurité. Quand on voit ce qu'il se passe à Bruxelles", explique Léon. "J'ai peur à Charleroi quand on voit tout ce qu'il se passe", note une autre résidente.



Si nos aînés gardent confiance en nos institutions, ils nous avouent en revanche que c’était mieux avant. "Les vieilles personnes, avant, pouvaient se déplacer plus facilement. Maintenant, ça n'est plus possible", note l'une d'entre elles.

Plus de 2 millions de seniors se rendront aux urnes le 9 juin prochain.